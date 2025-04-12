½÷²¦Ëª¤Î¿·¶Ê¡Ö¶¯²Ð¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¢¡¡Ö¶¯²Ð¡×MVº£ºîMV¤Ï½÷²¦Ëª¤È¤Ï½é¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë±ÇÁü´ÆÆÄ¤Î¥¹¥ß¥¹»á¤òMV´ÆÆÄ¤Ë·Þ¤¨À©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£³Ú¶Ê¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ »²¥Î¾Ï¡ÙÂè1¥¯¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¸å¤Ë¤ÏCD¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¾ÜºÙ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£4·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëCD¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï2·ÁÂÖ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¢´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¶¦ÄÌ¤Ç¡¢É½Âê¶Ê¡Ö¶¯²Ð¡×¤Ë²Ã¤¨