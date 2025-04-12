¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Î°ËÃ£¤ß¤­¤ª¡Ê50¡Ë¤¬12Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæÂî»Ö¡Ê49¡Ë¤ò½±·â¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£°ÊÁ°¡¢¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¡×¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¹¥´¶ÅÙ¥¤¥Ü¥¤¥Î¥·¥·¤¬¤è¤ª¡¢³¹Êâ¤­¥í¥±¤ÎºÇÃæ¤Ë¿å¤«¤±¤ÆµÜ¾ë¤Î»³¤ØÊÖ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°­¸ý¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡£¤½¤Î¸å¤â