¡È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¡É¥³¥é¥Ü¥Ð¥¤¥¯¡ÖGSX-8R Tuned by JURI¡×¥¹¥º¥­¤Ï2025Ç¯3·î28Æü¤«¤é30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè52²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¡×¡£¹ñÆâ³°¤Î¼çÍ×¥Ð¥¤¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥Ñ¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¤¬ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥¹¥º¥­¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿¸ÄÀ­ÇÉ¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ð¥¤¥¯¡ÖGSX-8R Tuned by JURI¡×¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¤¥¯