¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/12¡Û½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬4·î12Æü¡¢¥°¥é¥ó¥á¥Ã¥»·§ËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖËãÀ¸ÀìÌç³Ø¹»¥°¥ë¡¼¥× presents TGC KUMAMOTO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬ÈþµÓÈäÏª ¸ÄÀ­ÇÉ¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¢¡Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ì¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¾¾Ìî¿ÎÈþ⽒¤¬⼿¤«¤²¤ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿Ãæ¾ò¤ÏÌó6Ç¯¤Ö