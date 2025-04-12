½Õ¤Î¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆáÇÆ¡¦¹ñºÝÄÌ¤ê¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¡¢±«Å·¤Î¤Ê¤«ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤¬¤Ä¤á¤«¤±¤¿¡ÊÄó¶¡¡§²­Æì¹ñºÝÊ¸²½º×¡Ë16Ç¯¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡Ø²­Æì¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¼çÂÎ¤À¤Ã¤¿µÈËÜ¶½¶È¤¬±¿±Ä¤«¤éÂà¤­¡Ø²­Æì¹ñºÝÊ¸²½º×¡Ù¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ê2025Ç¯4·î5¡¢6Æü³«ºÅ¡Ë¡£2Æü´Ö¤Î²ñ´ü¤ÎÁíÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï4Ëü5800¿Í¤ÈÂè1²ó¤òÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ª¤¨¤¿¡£ËÜÊ¸²½º×¤¬Æ§¤ß½Ð¤·¤¿¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤Ï¡¢²­Æì¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á