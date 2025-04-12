¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¤Ë¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª°ì»þ´ü¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¡ÄÇä¤ê¾ì¤ÇÌÂ¤ï¤º¥«¥´IN¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¢öÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ý¤·¤«¤â¥¹¥¿¥Ã¥­¥ó¥°²ÄÇ½¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è♡¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¡Ê33.7cm¡ß20.2cm¡ß18.5cm¡Ë²Á³Ê¡§¡ï330¡ÊÀÇ