¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤Î»î¹çÁ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¤³¤ÎÆü¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¼«Âð¤Î¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ç³ê¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¡¢±¦Â­¼ó¤òÇ±ºÃ¡£10Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éÉüµ¢¤·¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆILÆþ¤ê¤¬10Æü´Ö¤Î¡ÖµÙÍÜ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤â¤ÎÀ¨¤¯Âç¤­¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×