¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/12¡ÛµÈÅÄ·ÃÎ¤¹á»á¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÏ¯ÆÉ·à¡Ö¤¿¤â¤Ä¤ó¡×¤¬5·î¤ËIMM THEATER¤Ë¤Æ¾å±é·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥­¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀéÍÕÍºÂç¡õÅÄÃæ·½¤¬¥­¥¹¢¡Ï¯ÆÉ·à¡Ö¤¿¤â¤Ä¤ó¡×¾å±é·èÄêÂè40²ó¸þÅÄË®»Ò¾Þ¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ÎµÓËÜ¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëµÓËÜ²È¡¦µÈÅÄ»á¤¬¡¢2015Ç¯¤ËFM¥è¥³¥Ï¥ÞÏ¢Â³¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤·¡¢¤½¤Î¸å¥ª¥ó¥é¥¤¥óÏ¯ÆÉ·à¤È¤·¤ÆÇÛ¿®