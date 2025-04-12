¶ìÀï¤¬Â³¤¯NHK¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤òÂÇÇË¤·¤è¤¦¤ÈÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢2026Ç¯Á°´ü¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¤Ä¤È¤á¤ë½÷Í¥¤Î¸«¾å°¦¤À¡£±éµ»ÇÉ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤È¡¢¸ÄÀ­Åª¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¸÷¤ë¸«¾å¤ÏÄ«¥É¥é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡£²áµîºÇÄã»ëÄ°Î¨¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù3·î31Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿NHK¡¢Ä«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¡Ë¡£½÷Í¥¡¦º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·