¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£±£±Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡ª¤¢¤µ¤Ã¤Æ³«Ëë¤ÎËüÇî¤Ë°¦¤ò¤³¤á¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Þ¤¯¤ê£Ó£Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ø¤Î·üÇ°ÅÀ¤Ë»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡££Í£Ã¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¤«¤éËüÇî¤Î?¸À¤¤½Ð¤·¤Ã¤Ú?¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¶¶²¼»á¤Ï¡¢³«ËëÄ¾Á°¤Ç¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò»Ø¤·¤Æ¡ÖËüÇî¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ëÇØ·Ê¤ËÌÀ¤ë¤¤£Â£Ç£Í¤¬Î®¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢²áµî½é¤á¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£¤½