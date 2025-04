【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■全国アリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』の静岡公演で収録! 映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌で、4月28日にデジタルリリースされるTravis Japanの「Would You Like One?」のパフォーマンス映像が公開された。 この映像は、現在開催中のTravis Japanの全国アリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2025 VI