¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/11¡ÛWEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Travis Japan¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ëÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥©¡Á¡×¡ÊËè½µÅÚÍË23»þ40Ê¬¡Á¡Ë¤¬12Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢½é²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¿À»³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWEST.¿À»³ÃÒÍÎ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÀ¼Ï³¤ì¤¿Ä´Íý¥·¡¼¥ó¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡×½é²ó¥«¥Ã¥È¢¡WEST.¿À»³ÃÒÍÎ¼ç±é¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥©¡Á¡×¥É