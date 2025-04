a flood of circleが、お笑いコンビ 金属バットとの対バンライブ『KINZOKU Bat NIGHT』を9月4日に渋谷 Spotify O-EASTにて開催する。 (関連:a flood of circle、初のホールワンマンで届けた“伝説の夜”次なるお祭りへの期待感も溢れた公演に) 4度目の開催となる今回は、ストレイテナーをゲストに迎える。また、a flood of circle、ストレイテナーのFC先行を4月18日23時59分まで受付中。オフィシャル