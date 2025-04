リビア・タカルコリの遺跡がある場所は約7000年前、今よりもはるかに緑豊かで住みやすい土地だった/Archaeological Mission in the Sahara/Sapienza University of Rome(CNN)現在、リビア南西部のタカルコリにある岩窟住居の遺跡から見えるのは、果てしない砂丘と不毛の岩ばかりだが、およそ7000年前、このサハラ砂漠の一帯ははるかに緑豊かで住みやすい土地だった。この「緑のサハラ」の住民の起源を解明しようとす