Crossfaithが2月に幕張メッセで開催したワンマンライヴ公演<OUR FAITH WILL NEVER DIE>が、7月2日(水)に映像作品としてリリースされることが明らかになった。この公演は最新アルバム『AЯK』ツアーのゴール地点でもあり、Crossfaithにとってキャリアの集大成ともなった。演目である「OUR FAITH WILL NEVER DIE」(=俺たちの信念は決して死なない)は、活動休止中に文字通りどん底まで墜ちたというバンドが、再びここから始め