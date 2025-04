11日、シンガーソングライター・aikoのライブツアー『Love Like Pop vol.24.9』の開催が発表された。【画像】チケット争奪戦必至!?ライブツアー『Love Like Pop vol.24.9』フライヤー意味深な数字が冠された今回のツアーは、12月6日、7日の東京・国立代々木競技場 第一体育館と、カウントダウンライブとなる12月31日の大阪城ホールでの2ヶ所3公演となる。アリーナでのライブは、2024年1月からスタートした『Love Like Pop vo