ÀÖ¤¤ÊÉ¤Ë°Ï¤Þ¤ìT¥·¥ã¥Ä¤ò²ÚÎï¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡Ä¤«¤Ä¤Æ?¥Û¥é¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó?¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤Ã¤¿¡¢48ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ïº´ÇìÆüºÚ»Ò¡£¤«¤Ä¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ö¥¨¥³¥¨¥³¥¢¥¶¥é¥¯¡×(1997Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¹õ°æ¥ß¥µÌò¤ä¡¢±Ç²è¡Ö¤é¤»¤ó¡×(98Ç¯)¤ÎÄç»ÒÌò¤ò²ø±é¤·¡¢Åö»þ¤Î¥Û¥é¡¼¥Ö¡¼¥à¤Î¤±¤ó°ú¡£?¥Û¥é¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó?¤È¸Æ¤Ð¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£º´Çì¤Ï¡Ö±Ç²è¤¬T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡¼¤Þ¤º¤Ï¸«¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¤·¤Æ