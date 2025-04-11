¥Ó¥°¥¹¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Öworkout base BIGTH¡×¡Êºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Ë¤Ï4·î23Æü¤Ë¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤Î¡ÖÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤»ÑÀªÂÎÁà¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡ü½ÀÆ»À°Éü»Õ¤¬°å³ØÅª»ëÅÀ¤«¤é¹Í°Æ¶áÇ¯¡¢¥¸¥àÄÌ¤¤¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤ë60Âå¸åÈ¾¡Á70ÂåÁ°È¾¤ÎÀ¤Âå¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î±¿Æ°¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤­¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢½ÅÎÌÊª¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡¢´ØÀá¤òÄË¤á¤Ê¤¤¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¼Â»Ü²Ä