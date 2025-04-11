6·î¤«¤é¾å±é¤µ¤ì¤ëÃæ°æµ®°ì¼ç±é¤Î¥Ñ¥ë¥³¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ 2025¡ØÀèÀ¸¤ÎÇØÃæ¡Á¤¢¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¸¸±ÆÅª²óÁÛÏ¿¡Á¡Ù¤ÎÁ´¥­¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ÄÅ±Ç²è¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿¤è¤¦¡ª¡ØÀèÀ¸¤ÎÇØÃæ¡Ù¥­¥ã¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¤È¤¢¤ë»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Îµ­Ç°¼Ì¿¿¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸ø±é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëËÜ´ë²è¤Ï¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÉñÂæ¤Ç¤âÉ¾²Á¤Î¹â¤¤¹ÔÄê·®¤¬¡¢Ãæ°æµ®°ì¤Ë¡Ö¤¼¤Ò¡¢¾®ÄÅ°ÂÆóÏº´ÆÆÄ¤Î¡¢¾¼ÏÂ¤Î±Ç²è³¦¤ÎÏÃ