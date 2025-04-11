¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê59¡Ë¤¬11Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡½¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¤ª¼ªÇÒ¼Ú¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÇÐÍ¥¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡£º£ÅÄ¤Ï¡Ö¥¦¥¨¥ó¥Ä¤È¤ÏËÜÅö¤ËÉÕ¤­¹ç¤¤Ä¹¤¯¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï¡ÖËÍ¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï16¡ÊºÐ¡Ë¤È¤«17¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î»þ¤Îº£ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤Ëº£ËÍ¤¬¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¡ÊÇ¾Æâ¥¨¥¹