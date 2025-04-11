¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤ÎÀ×Éô·Ê¸ãÌò¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ÎÎ¾ÌÌ½ÉÑµÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤Î¿ÛË¬Éô½ç°ì¤µ¤ó¤¬2025Ç¯4·î10Æü¡¢X¤Ç¡Ö°§»¢¤ò¤·¤Æ¤âÌµ»ë¤¹¤ë¿Í¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë»ýÏÀ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌµ»ë¤·¤¿¤ê¡¢°§»¢ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¡×¿ÛË¬Éô¤µ¤ó¤Ï10Æü¡¢X¤Ç¡Ö°§»¢¤ò¤·¤Æ¤âÌµ»ë¤¹¤ë¿Í¡¢»þ¡¹¤¤¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È°§»¢¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¸å¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÉÔ¾òÍý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÌÌ¤«¤éÂç¤­¤ÊÀ¼¤Ç¤·