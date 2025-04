Microsoftは4月8日(現地時間)、「Copilot on Windows: Vision and file search begin rolling out to Windows Insiders」において、Windows版のCopilotアプリ「Copilot on windows-insider」に対する2つの新機能の追加をアナウンスした。1つはデバイス上のファイルを検索できる機能で、もう1つはブラウザやアプリの画面を共有しながら操作方法などについて支援してくれる機能。いずれもWindows Insiderプログラムの参加者向けに段