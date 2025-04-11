Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î:2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡Ë¤¬4·î13Æü¤Î³«Ëë¡Ê～10·î13Æü¡Ë¤Ø¸þ¤±¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ç¶»¤¬¹â¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê²»¿§¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èó¾ï¥Ù¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¿¼ª¤ò»É·ã¤¹¤ëÉÔ²÷¤Ê²»¤À¡£ ¡ÖÃæ»ß¤»¤è¡×¤ÎÍýÍ³¤Ï¡© ¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤Ï¡ÖËüÇîÃæ»ß¡×¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¡£¡Ö¤¤¤Î¤Á¤È°ÂÁ´ºÇÍ¥Àè¡ª¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÃæ»ß¤òµá¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¦»ºÅÞÂçºåÉÜ°Ñ°÷²ñ