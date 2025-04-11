¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¥¨¥¹¡¦¥¸¡¼¡¦¥·¡¼º´²ì¹Ò¶õ¤ÎÃæ»³Çî¼ùÂåÉ½¼èÄùÌò¡á11Æü¸áÁ°¡¢º´²ì»ÔÄ¹ºê¸©¡¦°í´ôÅç²­¤Ç3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿°åÎÅÈÂÁ÷ÍÑ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼»ö¸Î¤Ç¡¢±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¹¡¦¥¸¡¼¡¦¥·¡¼º´²ì¹Ò¶õ¡Êº´²ì»Ô¡Ë¤ÎÃæ»³Çî¼ùÂåÉ½¼èÄùÌò¤¬11Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢µ¡Ä¹¤«¤é¡ÖÃå¿å¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¼êÆ°¤Ç¥Õ¥í¡¼¥È¤òºîÆ°¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£8Æü¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿Ãæ»³»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¡Ä¹¤Ï¡ÖÅö»þ¡¢ÇÈ¤¬¹â¤¯É÷¤â¶¯¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£³ä¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó