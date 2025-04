モデルの長谷川潤さんは4月10日、自身のInstagramを更新。最新ショットで圧巻のスタイルを披露しています。【写真】長谷川潤の圧巻ボディ「素敵すぎて心が洗われる」長谷川さんは「Celebrating endings and beginnings. Cycles within cycles. Love never Faileth」と英語でつづり、5枚の写真と3本の動画を投稿。1枚目の写真は大きな木の根元に座る自身のショットで、3、4枚目は、友人らしき女性とのツーショットです。長谷川さん