OpenAIが「GPT-4.1」を含む複数の新しいAIモデルのリリースを準備していると、IT系ニュースサイトのThe Vergeが報じています。情報筋がThe Vergeに語ったところによれば、このGPT-4.1はマルチモーダルモデルであるGPT-4oの改良版であるとのことです。OpenAI gets ready to launch GPT-4.1 | The Vergehttps://www.theverge.com/news/646458/openai-gpt-4-1-ai-modelThe Vergeは、OpenAIはGPT-4.1、そしてより小型なGPT-4.1 miniとG