7·î25Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëSnow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¼ç±é±Ç²è¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢»³ÅÄ¿¿Êâ¡¢²ÃÆ£ÎÊ¡¢¶âÅÄ¾º¡¢¿ÛË¬ÂÀÏ¯¡¢º´ÇìÆüºÚ»Ò¡¢ÀµÌ¾ËÍÂ¢¡¢ÂìÆ£¸­°ì¤é¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§ÃæÅÄ½¨É×´ÆÆÄ¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ùº£²Æ¸ø³«·èÄê¿´Îî¸½¾Ý¤òÂª¤¨¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤â ËÜºî¤Ï¡¢21À¤µª¡Ê2001Ç¯°Ê¹ß¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ë®²è¥Û¥éーºîÉÊ¤È¤·¤ÆºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¶½¹Ô¼ýÆþ23.4²¯±ß¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡¢µµÍüÏÂÌé¼ç±é