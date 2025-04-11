£³·î24Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤ÇÉÜÃæ¸Ð¥«¥Ì¡¼¶¥µ»¾ì¡Ê¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2025¥«¥Ì¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÆüËÜÂåÉ½Áª¼êÁª¹Í²ñ 2025¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½Áª¼êÁª¹Í²ñ ·óÂè35²óÉÜÃæ¸Ð¥«¥Ì¡¼¥ì¥¬¥Ã¥¿¡×¡£ºÇ½ªÆü¤Î29Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¥Ñ¥é¥«¥Ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½Áª¼êÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿200m¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤òÁª¹Í¤¹¤ëº£Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢21¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£¥«¥ä¥Ã¥¯¤È¥ô¥¡¡¼¤È¤â¤Ë°ìÈ¯·è¾¡¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎÀ¥Î©¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹