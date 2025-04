世界的ボーイズグループ『Stray Kids』を起用したビオレUV初のグローバルキャンペーン「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」が始動!特設サイトにて、アンセムフィルムを筆頭にメイキングムービー、さらにはスペシャルインタビューなどが公開中♡ 陰と陽の2つの表情を見せる彼らの表情やビジュアルに注目です!ビオレUV初のグローバルキャンペーン「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」って?ビオレUVが、世界的ボーイズグループ「Stray