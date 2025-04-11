【英国】 鉱工業生産指数（2月）15:00 予想0.2%前回-0.9%（前月比) 予想-2.2%前回-1.5%（前年比) 製造業生産高（2月）15:00 予想0.1%前回-1.1%（前月比) 予想-2.1%前回-1.5%（前年比) 貿易収支（2月）15:00 予想-170.0億ポンド前回-178.49億ポンド（商品貿易収支) 予想-1.35億ポンド前回-5.96億ポンド（貿易収支) 【ユーロ圏】 ドイツ消費者物価指数（確報）（3