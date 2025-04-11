2024Ç¯¤ÏÅÐÈÄ¤Ê¤·2022Ç¯¤Ë16¾¡¤òµó¤²¡¢2023Ç¯9·î¤Ë±¦ÏÓ¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ÆÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥È¥Ë¡¼¡¦¥´¥ó¥½¥ê¥óÅê¼ê¤¬¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¹¥Åê¤·¤¿¡£ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤òÂ³¤±¤ë¥´¥ó¥½¥ê¥ó¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢»±²¼3A¡¦¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥È¥Ë¡¼¡¦¥´¥ó¥½¥ê¥ó¤Ïº£Ìë¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê