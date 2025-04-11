※経済指標 ＊米消費者物価指数（CPI）（3月）21:30 結果-0.1％ 予想0.1％前回0.2％（前月比） 結果2.4％ 予想2.5％前回2.8％（前年比） 結果0.1％ 予想0.3％前回0.2％（コア・前月比） 結果2.8％ 予想3.0％前回3.1％（コア・前年比） ＊米新規失業保険申請件数（4月5日週）21:30 結果22.3万人 予想22.3万人前回21.9万人 【カナダ】 ＊住宅建設許可（2月）21:30 結果