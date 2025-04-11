·ÝÇ½À¸³è65¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿²Î¼ê¤Î²Ã»³Íº»°¤¬¡¢ÊÆ¼÷¡Ê88ºÐ¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿11Æü¡¢¿·¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¼«¿È¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¥ä¥ó¥Á¥ã¡¼¥º¤Î¥¤¥é¥¹¥È2022Ç¯¤ÎÂè73²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤òºÇ¸å¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿ÍÁ°¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤éÍ¦Âà¤·¤¿²Ã»³¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦³ý¥±ºê»Ô¤Ëºî¤é¤ì¤¿¼«¿È¤ÎÆ¼Áü¤Î½üËë¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê