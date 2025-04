「2025年日本国際博覧会」(大阪・関西万博)にバンダイナムコホールディングスが出展する民間パビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」(ガンダムパビリオン) 大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」(ガンダムパビリオン) パビリオン名:GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION(ガンダムネクストフューチャーパビリオン)出展社:株式会社バンダイナムコホールディングス期間:2025年4月13日(日)〜10月13日(月・