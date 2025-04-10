¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î´Ý»³ÌÐ¼ù¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖACN presents ´Ý»³ÌÐ¼ù MOVING SATURDAY¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=MOVING%20SATURDAY¡ÊËè½µÅÚÍË 15:00¡Á15:25¡Ë¡£4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¸µ¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÌÅç¹¯²ð¡Ê¤­¤¿¤¸¤Þ¡¦¤³¤¦¤¹¤±¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢4·î5Æü¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ËÌÅç¹¯²ð¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î´Ý»³ÌÐ¼ù¢¡¸½Ìò°úÂà¸å¤ÏÆüËÜ¿å