Æ±´ü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¸µAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁÒ»ýÌÀÆü¹á(35)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×Æ±´üÀ¸¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ô¤Ã¤Ô¤Î10¼þÇ¯µ­Ç°¥é¥¤¥Ö¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤­Æü¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿♡¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢½Ð¸ýÍÛ(37)¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µ­Ç°¥é¥¤¥Ö¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¾¾²¼Í£¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤ª¤¿¤ó¤Ë¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ