日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 49856( 49546) 9月限 141( 141) TOPIX先物 6月限 38148( 38148) 日経225ミニ 4月限 40801( 40801) 5月限2172(217