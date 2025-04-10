日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 38973( 31161) 9月限 164( 114) TOPIX先物 6月限 38472( 37072) 日経225ミニ 4月限 49621( 14311) 5月限2411(206
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