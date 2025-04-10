2025年3月28日（金）〜3月30日（日）に開催された『マイナビ presents The Performance』DAY3のレポをお届け！今年も開催！豪華16組が出演『マイナビ presents The Performance』3日間で約6万人を動員した『マイナビ presents The Performance』が今年も開催！新たな音楽シーンを創り出すグローバルミュージックフェスティバルとして、今年は3月28日（金）〜3月30日（日）の3日間、Kアリーナ横浜で、豪華グローバルアーティスト計1