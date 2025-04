様々なブランドのディレクターを務める湯本弘通さんがディレクションする【アーバンリサーチ】の新ハウスブランド【dDdDdDd(デー)】。その【dDdDdDd】から限定コレクション 「+ one off day」がリリースされました。特別感はありながらも気軽に着られるアイテムをチェック! 日常に少しだけ差をつけるアイテムが揃う「+ one off day」コレクション 伝統工芸「静岡挽物」を継承するホー