2008年に結婚したDREAMS COME TRUEの中村正人(66)、ロックバンド・HIGH and MIGHTY COLORの初代ボーカリストのMAAKIII(37)夫妻が10日、ドリカムゆかりの地の渋谷のテントシアター『渋谷 ドリカム シアター』(英名:SHIBUYA DREAMS COME TRUE THEATER)のオープニングセレモニーに参加。結婚後そろって初の公の場に登場した。【写真】頭にバラが!上品な出で立ちで登場した中村正人の妻・MAAKIII2人はテープカットに参加。