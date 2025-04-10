Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£±£°Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - µÈÌî²È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï£±£°Æü¡¢À®À¥Å¯Ìé¡¦¼èÄùÌò¥¢¥¸¥¢Åý³çËÜÉôÄ¹¤¬£µ·î£²£·ÆüÉÕ¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë¾º³Ê¤·¡¢²ÏÂ¼ÂÙµ®¼ÒÄ¹¤¬¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·ÂÎÀ©¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ò£µ·îÃæ¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î´üÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤âÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ£¹¡¥£¸¡óÁý¤Î£²£²£µ£°²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±£±¡¥£³¡óÁý¤Î£·£´²¯±ß¤ò¸«¹þ¤à¡£²ÏÂ¼¼ÒÄ¹