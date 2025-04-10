¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï2025Ç¯4·î2Æü¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë°ìÎ§10¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÀÇÎ¨¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Amazon¤ÇÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ô¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤ë»öÎã¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Amazon Reportedly Canceling Wholesale Orders From Asia Due to Tariffs - RetailWirehttps://retailwire.com/amazon-canceling-orders-tariffs