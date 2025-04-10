¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢½Õ¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢¿·ÎÐ¤Ë±Ç¤¨¤ë½Õ¥³¡¼¥Ç¡õÌþ¤·¤ÎÈù¾Ð¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê4Ëç¡Ë¼ÄÅÄ¤Ï¡Ö4·î¥Ù¡¼¥¸¥å¡õ²ÖÊÁµ¤Ê¬¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë²ÖÊÁ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤òÅê¹Æ¡£Í¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤È²Ú¤ä¤«¤ÊÊÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë