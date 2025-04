The Hacker Newsは4月8日(現地時間)、「Fortinet Urges FortiSwitch Upgrades to Patch Critical Admin Password Change Flaw」において、Fortinetのイーサネットスイッチ「FortiSwitch」から緊急の脆弱性が発見されたと報じた。この脆弱性を悪用されると、認証されていないリモートの攻撃者に管理者パスワードを変更される可能性がある。Fortinet Urges FortiSwitch Upgrades to Patch Critical Admin Password Change Flaw○脆弱