トランプ大統領が、アメリカが新たにかけた相互関税に対して報復措置を行わなかった75カ国以上への追加関税の90日間一時停止と、相互関税の10％への即時引き下げを承認しました。この対応を受けて株式市場ではNVIDIAをはじめApple、Meta、Amazon、Microsoft、Alphabetなどの株価が上昇しています。Nasdaq rallies most since 2001, notches second-best day everhttps://www.cnbc.com/2025/04/09/apple-bounces-3percent-after-wor