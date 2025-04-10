¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/10¡ÛKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤ÈSixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö´Ýµµ¤¦¤É¡¼¤Ê¤Ä¡×¿·¾¦ÉÊ¡õ¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£2¿Í¤Î´Ø·¸À­¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥ó¥×¥ê¹â¶¶³¤¿Í¤¬ÎÞ¡Ö¤³¤ó¤ÊÌµÎÏ´¶¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡×¢¡¹â¶¶³¤¿Í¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ï¡È·»¡É¡Ö´Ýµµ¤¦¤É¡¼¤Ê¤Ä¡×¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¹â¶¶¤È¾¾Â¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿½Õ¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç