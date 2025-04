5人組ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREY(ディル・アン・グレイ)の5年半ぶりのアメリカ単独公演が8、9日(日本時間9、10日)、ロサンゼルスで行われた。「DIR EN GREY TOUR25 WHO IS THIS HELL FOR? [mode of VULGAR&Withering to death.]」と銘打ったツアーで、キャパシティー1500席のベラスコ劇場を2日間とも満員にした。最新シングルの「The Devil In Me」や03年のアルバム「VULGAR」に収録された「CHILD PREY」「かすみ」