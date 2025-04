ジョビジョバ(マギー、長谷川朝晴、坂田聡、六角慎司、木下明水、石倉力)が、6月28日に熊本B.9 V1で『ジョビジョバLIVE SPmonkeys go to the Party #1 熊本に!全員集合!』を開催する。【写真】ジョビジョバ、熊本に”全員集合”ジョビジョバは1992年、明治大学演劇サークルの一年生のみのユニットとして旗揚げ。在学中に、マギーが作・演出を務める6人組として本格始動。下北沢を中心に話題となり、98年よりTV『さるしば