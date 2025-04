ゲーム機「Arduboy」を個人開発するケビン・ベイツ氏が「関税でもはや存続できない」と語りました。ベイツ氏は中国に移住しているため、アメリカが課した関税の影響を直接受けることになりました。Arduboy creator says his tiny Game Boy won’t survive Trump’s tariffs | The Vergehttps://www.theverge.com/news/645555/arduboy-victim-trump-tariffs-us-china-kevin-batesArduboyはコンパクトなサイズのゲーム機で、自分や他